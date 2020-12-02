Asgari ücret net 3100 TL olmalı

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Meclis genel kurulunda asgari ücret çağrısı yaptı. Başevirgen, “İnsanlar açlığa mahkum edilmeden, insanca yaşayabilecekleri bir asgari ücret istiyorlar.” dedi

4 Aralık 2020 tarihinde 2021 yılı asgari ücret zammını belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısını yapacağını belirten Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, asgari ücretin net 3 bin 100 TL’den az olmaması gerektiğini ifade etti. Türk-İş’in, Kasım ayı açlık sınırını 2 bin 517 lira olarak açıkladığını ve yoksulluk sınırının ise 8 bin 198 lira olduğunu ifade eden Başevirgen, “TÜİK’in rakamları ile sokağın enflasyonu uzun süredir birbirini tutmuyor. Gıda harcamalarında, yılın ilk dokuz aylık döneminde fiyat artışı yüzde 30’u buldu. Gıda alışverişi yapmak isteyen vatandaş pazardan çantası boş dönüyor.” dedi.

Bakan çağrı yapmıştı

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’un plan bütçe görüşmelerinde asgari ücret ile ilgili olarak "Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum." sözlerini hatırlatan Bekir Başevirgen, “Bu yılın başından itibaren döviz kurlarında yaşanan artış en çok asgari ücret ile geçinenleri etkiledi. İğneden ipliğe, gıdadan her türlü tüketim mallarına gelen zamlar nedeniyle işçi ve emekçi aldığı asgari ücretle geçinemez hale geldi. Dolar kurunun artması nedeniyle kayıt dışı dahil olmak üzere yaklaşık 10 milyon civarında çalışan gelir kaybı yaşadı. “ dedi.

Vergi kesilmesin

Avrupa’daki en düşük asgari ücret Türkiye’de olduğunu söyleyen CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, “İşçi ve emekçi tarafının beklentisi net. Açlığa mahkum edilmeden, insanca yaşayabilecekleri bir asgari ücret istiyorlar. Asıl iktidar tarafı bu beklentiye nasıl yanıt vereceğine karar versin. Bu hayat pahalılığında işçi ve emekçilerin asgari ücreti net 3 bin 100 TL’nin altında olmamalı ve asgari ücretten vergi kesintisine de son verilmelidir." İfadelerini kullandı.