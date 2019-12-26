Asgari ücret zammı açıklandı!

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü toplantısı başladı. Toplantı öncesinde asgari ücret ne kadar olacak sorusu merakla takip edilirken, asgari ücretin ne zaman açıklanacağı da heyecanla bekleniyordu.

Toplantıda, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak Asgari Ücret bürüt 2 bin 943 lira. Net 2 bin 324,70 lira olarak belirlenmiştir.

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