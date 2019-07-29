'Asgari ücreti çok görmesinler'

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilerin bayram ikramiyelerinin asgari ücret ile eşitlenmesi için kanun teklifi verdi ancak meclisin tatile girmesi ile kanun teklifi yeni çalışma dönemine kaldı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Emeklilerin ciddi ekonomik sorunlar yaşadığını, özellikle 2008 yılı sonrasında yapılan Aylık Bağlama Oranı hesaplaması ile düşük emekli maaşları ile önemli mağduriyet yaşadıklarını belirtti. Bayramlarda CHP’nin girişimleri ile AKP iktidarının uygulamaya koyduğu Bayram ikramiyesinin asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini söyleyen Gürer, “Bu nedenle Kanun Teklifi verdim ancak meclis tatile girdi. Kanun teklifi yeni döneme kaldı” açıklamasında bulundu.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer verdiği Kanun Teklifinin gerekçesinde, “2018 yılında 7143 sayılı kanunun 23. maddesiyle 5510 sayılı kanuna ek madde 18 eklenerek Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere 1000 TL emekli ikramiyesi ödenmeye başlanmıştır. Enflasyon karşısında bu ikramiye tutarı erimektedir. 12 milyonu aşan emeklinin geçim sıkıntısı İçinde olduğu bir gerçektir. Bayramlarda olsun nefes almalarını sağlayacak emekli bayram ikramiyesinin asgari ücret düzeyine çıkarılması emeklilerimizi az da olsa rahatlatacaktır” dedi.

Zor geçiniyor

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emekliler için intibak düzenlemesinin de şart olduğunu belirtti. Bu konuda da kanun teklifi verdiğini hatırlatan Gürer, “Emeklilerin durumunun iyileşmesi amacı ile verdiğimiz kanun teklifleri TBMM gündemine alınıp yasalaşmalıdır. Emeklilere gıda ve yakacak desteği ile ilgili kanun teklifimizde TBMM Başkanlığındadır. Emekliler ile yaptığım görüşmelerde ciddi mağduriyet yaşadıklarını ifade ediyorlar. Yıllarca hizmet ettikleri devletin, sorunlarını görmezden geldiği belirtiyorlar. Emeklilerimizin sosyal yaşamları yok, günlük yaşamlarında geçim sıkıntısı çekiyorlar. En azından dini bayramlarda olsun torunlarına verecek bayram harçlığının mutluluğunu yaşasınlar. Neredeyse her gün gelen zamlar, alışveriş için çıktıkları çarşı pazarı seyredip tane ile alışveriş yapacak duruma getirdi emeklilerimizi. Bayramda olsun emekli için asgari ücret tutarında bayram ikramiyesi çok görülmesin” dedi.