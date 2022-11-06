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Asgari ücretle ilgili AK Parti'den dikkat çeken açıklama

Asgari ücretle ilgili AK Parti'den dikkat çeken açıklama
06 Kasım 2022 Pazar 16:16

Milyonlarca vatandaş yılbaşında asgari ücrete yapılacak maaş zammını merak ederken AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş katıldığı canlı yayından heyecan yaratan ifadeler kullandı. Kurtulmuş, "İnşallah asgari ücrette vatandaşımızı mutlu edecek, alım gücünü artıracak bir gelişme yaşanacak" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş katıldığı bir programda gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, tahıl anlaşması, Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ziyareti ve uyuşturucu iftirası gibi gündem başlıklarını değerlendirdi. Ekonomiye ilişkin de son dakika açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, asgari ücret, EYT ve sosyal konut projelerine ilişkin bilgiler verdi.

Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sunumuyla ekranlara gelen Başkent Kulisi programında ekonomiye dair mesajlar veren Kurtulmuş, "Şüphesiz ekonomideki gelişmeleri defaatle konuştuk. Seçimdeki birinci madde ekonomi. Ancak vatandaşımız şunu da gördü. Ekonomide içsel faktörlerden çok pandemi, savaşlar dolayısıyla mal ve hizmetlerdeki artış yaşandı. İnşallah asgari ücrette vatandaşımızı mutlu edecek, alım gücünü artıracak bir gelişme yaşanacak. TOKİ'nin sosyal konut projesini tam da konut projesi olmasının yanında sosyal bir projedir. Seçim dönemine daha düşük bir enflasyonla gidilmesi hedefleniyor." dedi.

EYT'DEKİ ÇALIŞMALAR

Kurtulmuş EYT ile ilgili de "Milletin gündeminde olup da AK Parti'nin masasında olmayan hiç bir şey yoktur. Biz rasyonel bir şekilde, vatandaşın taleplerini değerlendiriyoruz. EYT'yi de Çalışma Bakanımız açıklayacaktır. Olmayacak duaya amin demeyiz. Mali disiplin konusunda disiplini korumaya devam ediyoruz. Kopenhag kriterlerinin altında tutmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler; #numan kurtulmuş #asgari ücret #ak parti
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