Asgari ücretlinin nabzı yoklanıyor!

Türkiye’de çalışan nüfusun yarısından fazlasının asgari ücretle çalıştığını belirten DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, asgari ücretle ilgili ortaya atılan çeşitli rakamlarla bir nabız yoklaması yapıldığını söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Asgari ücretin belirleneceği tarih yaklaşırken artışın ne kadar olacağına yönelik tartışmalar da tüm hızıyla sürüyor. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ise genel seçimlerin yaklaşması nedeniyle hükümet tüm muslukları açtığını belirterek “Türkiye’de yaklaşık 24 milyon çalışanın yüzde 50-55’i asgari ücretle yaşamını idame ettiriyor. Asgari ücreti ortalama ücret haline getiren hükümet ve AKP iktidarı doğal olarak seçim öncesi asgari ücret üzerinden kendi seçmen kitlesini konsolide edip bunun üzerinden artık gözü işçilerin, emekçilerin oylarına dikti. Asgari ücret gündemde tutularak asgari ücretliyle alay eder gibi birçok rakam ortaya atılıyor” dedi.

İnsanca bir ücret

Asgari ücretin bir taban ücret olduğunu vurgulayan Sarı, “Ülkemizdeki enflasyon TÜİK’e göre yüzde 83 vatandaşın cebine ve çarşı, pazardaki rakamlara göre ise yüzde 176. Bu ortamda yapılan asgari ücret tartışmaları sadece birilerini memnun etme, oy kaygısıyla gündeme getirilmemeli. Bu ülkede insanların insanca yaşayacağı bir ücret belirlenmeli. Asgari ücretin bir ortalama ücretin dışında belirlenmesi gerektiğini savunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Nabız yoklaması

Asgari ücretle ilgili DİSK’in kasım ayı sonunda emekçilerin talep edeceği ücreti açıklayacağını kaydeden Sarı, asgari ücretle ilgili ortaya atılan çeşitli rakamlarla bir nabız yoklaması yapıldığını söyledi. İşverene sağlanan prim desteğinin yüzde 58 artırılması üzerinden asgari ücretin tüm Türkiye’de normal bir ücret haline gelmesinin tartışıldığını ifade eden Sarı, “Toplumun yüzde 70-80’i asgari ücret seviyesinde bir maaş alması yaşamları ve doğacak çocukları borçlu hale dönüştürüp yaşamları ipotek altına almaktan başka bir işe yaramayacaktır” diye konuştu.

Orta direk kaldırılmak isteniyor

Asgari ücretin ortalama bir ücret haline gelmesiyle zengin, yoksul ve ortak direk olarak üçe ayrılan toplumdan orta direğin ortadan kalkacağını belirten Sarı, “İktidar, zengin ve yoksul denklemi içerisinde iktidarını sürdürmeyi hedefliyor, insanları biat toplumuna götüren bir ücret politikası izliyor” dedi.