Asgari ücretliye ikramiye verilsin

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, işçilerin insan olmaktan kaynaklanan temel ihtiyaçlarını giderebilecek asgari ücretin 3.100 lira olmasını talep ettiğine dikkat çekti. Beko, “Şeker ve kurban bayramında en az bir maaş tutarında iki ikramiye verilmesi için meclis gerekli adımları atmalıdır” diyerek konuyla ilgili kanun teklifi verdi

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, işçilerin gerçek beklentilerinin ocak ayı itibariyle uygulanacak olan asgari ücret tartışmalarının gölgesinde bırakıldığını belirtti. Sadece insan olmaktan kaynaklanan temel ihtiyaçlarını giderebilecek kadar ücret talep ettiklerine vurgu yapan Beko, TBMM’ye sunduğu kanun teklifi ile işçilerin bu insanca yaşam ücretine bir katkı sağlamayı hedefleyen iki ikramiye verilmesini amaçlıyor. Beko, “Teklif edilen bu düzenleme ile asgari ücretle yaşamını sürdüren yurttaşlar için ve asgari ücrete bağlı olarak şekillenen ücretler genel düzeyinde acil iyileştirme yapılması hedeflenmektedir. Milyonlarca yurttaşımıza, içinde bulundukları bu zor koşullarda nefes aldırmak ve orta ve uzun vadede yapılacak değişikliklere zemin hazırlamak adına asgari ücretle çalışan tüm işçilere yılda iki defa asgari ücretin net tutarı kadar Bayram İkramiyesi verilmesi hedeflenmektedir” dedi.

Adalet halkın ekmeğidir

Türkiye'de asgari ücretin tek bir işçi için hesaplandığını ve bu durumun uluslararası standartlara aykırı olduğunu vurgulayan CHP’li Beko, “Asgari ücretle çalışan 10 milyon işçinin hepsi sanki bekarmış gibi hesap yapılmaktadır. Bu nedenle; asgari ücret belirlenirken işçinin ailesi de dikkate alınmalı, en azından 4 kişi için hesaplanmalıdır. Bir yılda doğalgaza yapılan %40 oranında zam sonrası asgari ücretle çalışanlar kışı birinci derecede yakınlarıyla geçiriyorlar. Asgari ücret tespitinde geçim koşulları ve milli gelir artışı dikkate alınmalıdır. Milli gelirden yani gayrı safi milli hasıladan pay verilmelidir. Asgari ücretle çalışan işçiden milyarlarca vergi alınırken, başta beşli çete olmak üzere fason işverenlerin vergileri siliniyor. Bunun adil bir uygulama olmadığını ifade etmek istiyorum. Adalet halkın ekmeğidir, işçilerin de geleceğidir.

Vergi alınmamalı

Bu nedenle; diyorum ki; AGİ yani asgari geçim indirimi asgari ücretin dışında kalmalıdır. Asgari ücretten kesinlikle vergi alınmamalıdır. Asgari ücret yıllık olarak hesaplanmalıdır. Asgari ücret tespit komisyonu demokratik hale getirilmelidir. Komisyonda DİSK ve HAK-İŞ de mutlaka olmalıdır. Asli sahipleri olan asgari ücretle çalışan bir erkek bir de kadın işçi mutlaka komisyonda olmalıdır. İşçi ve memur ayrımı yapılmamalıdır. Tek asgari ücret olmalı, işçi memur ayrımı ortadan kaldırılmalıdır. 2021 asgari ücreti Covid-19 salgını dikkate alınarak hesaplanmalıdır. Asgari ücret kararını verenlerin de adil ve vicdanlı olmasını bekliyorum” ifadelerini kullandı.