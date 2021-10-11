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Aşı karşıtı öğretim üyesi koronavirüsten öldü

Kahramanmaraş'ta sosyal medyada aşı karşıtı paylaşımlarıyla dikkat çeken öğretim üyesi Dr. Ramazan Şadet Güvercin (54), koronavirüsten hayatını kaybetti

Aşı karşıtı öğretim üyesi koronavirüsten öldü
11 Ekim 2021 Pazartesi 15:08

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Türkoğlu Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Şadet Güvercin, koronavirüs teşhisiyle 2 Ekim'de hastanede tedaviye alındı. Yoğun bakım servisinde tedavi gören Güvercin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Dün hayatını kaybeden Güvercin'in cenazesi, bugün Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde toprağa verildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aşı karşıtı #aşı karşıtı ölüm #koronavirüs ölüm
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