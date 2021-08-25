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Aşı olan öğretmenlerin oranı açıklandı

6 Eylül'de açılacak okullarda salgın tedbirleri kapsamında çalışmalar da hızlandırılırken, öğretmenlerin aşı olma oranı da her geçen gün artıyor. Öğretmenlerin en az bir doz aşı olma oranı, 24 Ağustos itibarıyla yüzde 83,3'e yükseldi

Aşı olan öğretmenlerin oranı açıklandı
25 Ağustos 2021 Çarşamba 09:54

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okulları tüm kademe ve sınıf seviyelerinde açmak için çalışmalarını sürdürüyor. MEB ile Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı 'Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi' 81 İl Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilirken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlığında dün İstanbul'da yeni öğretim yılının başlangıcı için alınacak önlemler ve hazırlıklara ilişkin de toplantı gerçekleştirildi.

MEB kaynaklarından edinilen bilgiye göre, öğretmenlerin en az bir doz aşı olma oranı, 24 Ağustos  itibarıyla yüzde 83,3'e yükseldi.Öğretmenlerin iki doz aşı olma oranı ise yüzde 72,2 oldu. 6 Ağustos tarihinden itibaren öğretmenlerin bir doz aşı olma oranında yüzde 10 ve iki doz aşı olma oranında ise yüzde 13'lük artış yaşandı. Öte yandan, iki doz aşısını olmayan öğretmenlerin haftada 2 gün PCR testi vermeleri gerekecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #öğretmen #öğretmen aşı #aşı olan öğretmenler
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