Aşı olmayan 65 yaş üstüne kötü haber!

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri' konulu genelge gönderdi. Genelgede, "Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar pazar günleri dışındaki diğer günlerde sadece 10.00 ile 14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler; pazar günleri ise tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacak" denildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede kısmi kapanma, tam kapanma ve kontrollü normalleşme dönemlerinde vaka ve hasta sayılarındaki düşüşe dikkat çekilerek, haziran ayı boyunca uygulanacak kademeli normalleşmenin 2'nci etabında alınan kararların saat 05.00'ten itibaren geçerli olacağı belirtildi.

'SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI'

Yayımlanan genelgeye göre kademeli normalleşme döneminin 2'nci etabında; pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri saat 22.00 ile ­05.00 arasında; pazar günleri ise cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla bu kurumlarda ve işlerde çalışan kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olacak, muafiyetin kötüye kullanılması durumunda adli ve idari yaptırımlar uygulanacak.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, zorunlu ihtiyaçların karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlere en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidilebilinecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Vatandaşların ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecekler. Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında satış yapılmayacak.

Yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece turistik faaliyetler kapsamında geçici süre için Türkiye'de bulunan yabancıları kapsayacak; ikamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri dahil olmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkemizde bulunan yabancılar sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olacak.

Kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan ileri yaş gruplarındaki veya ağır hastalığı olanlar 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden bildirdikleri temel ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek grupları tarafından karşılanacak.

Aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla 18 yaş altı gençler ve çocuklara, herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak. Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar pazar günleri dışındaki diğer günlerde sadece 10.00 ile 14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler; pazar günleri ise tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacak. Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitim ve öğretim yapmasını uygun gördüğü öğrenciler ise bu kısıtlamadan muaf tutulacak.