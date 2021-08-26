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Aşı olmayan iki doktor, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Koronavirüs tedavisi gören Operatör Dr. İlhami Atılgan (55) ve Patolog Dr. Murat Tad (49), Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. İki doktorun da koronavirüs aşılarını yaptırmadıkları belirtildi

Aşı olmayan iki doktor, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
26 Ağustos 2021 Perşembe 08:06

Bir süredir Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde koronavirüse yakalandıkları için tedavi altında bulunan iki doktor Operatör Dr. İlhami Atılgan ve Patolog Dr. Murat Tad, dün gece  hayatını kaybetti. İki dokktorun da koronavirüs aşılarını yaptırmadıkları belirtildi. 

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İki arkadaşımız Kovid-19'a yenildi. Operatör Dr. İlhami Atılgan 55, Patolog Dr. Murat Tad 49 yaşındaydı. Kayıtlarımızdan maalesef, iki değerli hekimin aşı olmadığını öğrendik. Meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Benzer acılar artık yaşanmasın" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Koronavirüs #ölüm #doktor ölüm #aşı karşıtı doktor
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