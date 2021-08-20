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Aşı olmayanlar için PCR testi nerelerde zorunlu olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gerçekleşen kabine toplantısı sonrası, koronavirüs aşısı olmayanlar için PCR testi zorunluluğun getirileceğini açıkladı. Aşı olmayan öğretmenler ve üniversite öğrencileri haftada 2 kez PCR testi yaptıracak. Diğer yandan uçak, şehirlerarası otobüs, konser, tiyatro ve sinema gibi toplu alanlara girişlerde de PCR testi istenecek

Aşı olmayanlar için PCR testi nerelerde zorunlu olacak?
20 Ağustos 2021 Cuma 12:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5,5 saat süren Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçti. Erdoğan, koronavirüs salgını sürecinden, eğitim faaliyetlerinin başlayacağı tarihe kadar merak edilen birçok konuda bilgilendirmede bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı yaptırmayanlardan bundan sonra uçaklara biniş, şehirlerarası yolculuk, konserler ve sinema salonlarında zorunlu PCR testi isteneceğini açıkladı.

HAFTADA 2 KEZ ZORUNLU TEST

Karara göre okullarda öğretmenler aşı olmamayı tercih etmişse haftada 2 kez PCR testi yaptıracak. Aynı şekilde üniversite çalışanları ile üniversite öğrencileri için de PCR zorunlu olacak. Aşı olmayan üniversite çalışanları ve öğrenciler haftada 2 kez PCR testi sunacak.

Aşı olmayanlar için getirilecek PCR testi zorunluluğu şu alanlarda uygulanacak:

-Uçak seyahatleri
-Şehirler arası otobüs yolculuğu
-Konser
-Tiyatro
-Sinema gibi toplu faaliyetler

Bu listenin uzayıp uzamayacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

PCR TESTLERİ ÜCRETSİZ OLACAK

Peki PCR testleri ücretli mi olacak. Merak edilen soruya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yanıt verdi. Sağlık Bakanı Koca, "yüz yüze eğitim" kapsamında zorunlu olarak istenecek PCR testlerinin devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacağını bildirdi.

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