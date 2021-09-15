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Aşı yaptırmayan doktor koronavirüsten öldü!

Sakarya'da özel bir hastanede ortopedi doktoru olarak görev yapan ve koronavirüs aşısı yaptırmayan Hasan Feyzi Katıöz (50), virüse yenik düştü

Aşı yaptırmayan doktor koronavirüsten öldü!
15 Eylül 2021 Çarşamba 09:01

Sakarya’da özel bir hastanede ortopedi doktoru olarak görev yapan Hasan Feyzi Katıöz, yaklaşık 20 gün önce bazı semptomlar göstermesi üzerine koronavirüs testi yaptırdı. Testi pozitif çıkan ve evde tedavisine başlanan Katıöz, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisine alındı. 9 Eylül günü entübe edilen ortopedi doktoru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

AŞI YAPTIRMAMIŞ

Hasan Feyzi Katıöz’ün koronavirüs aşısı yaptırmadığı öğrenildi. Hayatını kaybeden doktorun cenazesi yarın sabah saatlerinde hastane önünde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #doktor #doktor ölüm #aşı olmayan doktor #aşı olmayan doktor korona
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