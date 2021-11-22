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Aşı yaptırmayan hemşire, koronavirüsten öldü!

İzmit'te koronavirüs aşısını yaptırmadığı öğrenilen hemşire Işıl Dalgın, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Işıl hemşirenin 10 aylık bir bebeğinin olduğu öğrenildi

Aşı yaptırmayan hemşire, koronavirüsten öldü!
22 Kasım 2021 Pazartesi 09:21

Seka Devlet Hastanesi’nde görev yapan hemşire Işıl Dalgın, bazı semptomların görülmesi üzerine koronavirüs testi yaptırdı. Testi pozitif çıkan ve tedavisine başlanan Işıl Dalgın, durumunun ağırlaşması nedeniyle hastaneye yatırıldı. Yaklaşık 15 gündür hastanede tedavi gören Işıl hemşire dün öğleden sonra hayatını kaybetti. 10 aylık bir bebeği olan hemşirenin, koronavirüs aşısı yaptırmadığı öğrenildi.

KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRÜ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Işıl hemşirenin hayatını kaybettiği haberini Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan sosyal medya hesabından duyurdu. Yaptığı açıklamada başsağlığı dileyen Pehlevan, “Değerli çalışma arkadaşımız, Seka Devlet Hastanesi eski sorumlu hemşiremiz Işıl Dalgın’ı kaybettik. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #koronavirüs ölüm #aşı yaptırmayan hemşire #hemşire korona ölüm
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