Asker ölümleri  meclis gündeminde!

CHP YDK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, şüpheli asker ölümlerinin araştırılması için konuyu meclis gündemine taşıdı

Askerlik görevi sırasında intihar eden ya da şüpheli biçimde ölen askerlerin sayısının gün geçtikçe arttığını belirten Polat, “Askerlik görevini yerine getirmek üzere birliğine teslim olmuş, o andan itibaren devletin himayesinde olan yurttaşlarımızın ölümlerinde yaşam hakkına dönük ihlaller olup olmadığını değerlendirmek gerekmektedir” dedi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, şüpheli asker ölümleriyle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na araştırma önergesi verdi. Birliğine teslim olduktan sonra devletin himayesinde olan yurttaşlarımızın hayatını kaybetmesinde, yaşam hakkına dönük ihlallerin olup olmadığının araştırılması gerektiğini vurgulayan Polat, kamuoyuna yansıyan şüpheli asker ölümlerinin vicdanları sızlattığını belirtti. Polat ayrıca, Bu şekilde şüpheli kabul edilen ölümlerin artması ve akıbetinin araştırılmaması halkın Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) olan güvenini sarsmakla birlikte Türk Ceza Kanunu'nun 318'inci maddesinde yer alan "halkı askerlikten soğutma" suçunun da işlenmesine neden olduğunu ifade etti.

İntiharlar da dahil edilmeli

Şüpheli asker ölümlerinin içine intiharlarında dahil edilmesi gerektiğini belirten Polat, “Askerlik görevini yerine getirmek üzere birliğine teslim olmuş, o andan itibaren devletin himayesinde olan ve askerlik görevi sırasında intihar eden ya da şüpheli biçimde ölen askerlerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Şüpheli asker ölümlerinde, yaşam hakkına dönük ihlalleri bir bütün halinde değerlendirmek gerekmektedir. Bilindiği gibi asker ölümleri eğitim zayiatı olarak görülmekte ve askerlik işinin doğal bir sonucuymuş gibi değerlendirilmektedir. Bu algı askerlerin bir çeşit nesne gibi algılanmasını ortaya çıkarmaktadır. Şüpheli ölümlerin içine intiharların da dahil edilmesi gerekmektedir. Çünkü intihar vakalarında da askerin yaşamını riske atan, yaşamına son vermesini isteyecek boyuta gelmesine neden olan koşulların varlığı söz konusudur. Devlete emanet edilmiş olan bu gençlerimizin intihar eylemlerini doğrudan ‘Psikolojik temelli’ diyerek açıklamak doğru olmayacaktır. Devlet emanet aldığı vatandaşını hem fiziksel hem de ruhsal olarak tedavisini sağlamak zorundadır. Bu sebepledir ki intihara neden olan olaylar derinlemesine araştırılmalıdır” diye konuştu.

Kamuoyuna yansıyan şüpheli asker ölümlerinin vicdanları sızlattığını ifade eden Polat, “Yakın zamanda iki askerin şüpheli biçimde öldüğü basın aracılığı ile kamuoyuna duyurulmuştur. Bu şekilde şüpheli kabul edilen ölümlerin artması ve akıbetinin araştırılmaması halkın Türk Silahlı Kuvvetlerine olan güvenini sarsmakla birlikte Türk Ceza Kanunu'nun 318'inci maddesinde yer alan ‘halkı askerlikten soğutma’ suçunun da işlenmesine neden olmaktadır” dedi.



