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Askeri helikopter düştü: 11 şehit

Bitlis Tatvan'da askeri helikopter düştü. Alınan bilgiye göre 11 personel şehit oldu

Askeri helikopter düştü: 11 şehit
04 Mart 2021 Perşembe 18:36

Bitlis'ten acı haber geldi. Tatvan ilçesi Nemrut Dağı eteklerinde askeri helikopterin düştüğü öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, 9 personelin şehit olduğunu, 4 personelin de yaralandığını açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetlerimize ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesilmiş, helikopterdeki kahraman silah arkadaşlarımızdan 9'unun şehit olduğu, 4'ünün yaralandığı belirlenmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Asil Milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz"

ŞEHİT SAYISI 11 OLDU

Milli Savunma Bakanlığı, Tatvan'da kaza kırıma uğrayan helikopterde yaralanan 2 askerin daha şehit olduğunu bildirdi. Yapılan açıklamda, "Tatvan'da kaza kırıma uğrayan helikopterdeki kahraman silah arkadaşımızdan biri daha kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit sayımız 11'e yükselmiştir" denildi.

Etiketler; #bitlis #helikopter düştü #tatvan #helikopter #şehit
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