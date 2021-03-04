Askeri helikopter düştü: 9 şehit, 4 yaralı

Bitlis Tatvan'da askeri helikopter düştü. Alınan bilgiye göre 9 personel şehit olurken, 4 personel de yaralandı

Bitlis'ten acı haber geldi. Tatvan ilçesi Nemrut Dağı eteklerinde askeri helikopterin düştüğü öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, 9 personelin şehit olduğunu, 4 personelin de yaralandığını açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetlerimize ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesilmiş, helikopterdeki kahraman silah arkadaşlarımızdan 9'unun şehit olduğu, 4'ünün yaralandığı belirlenmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Asil Milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz"