Askeri helikopter kaza kırıma uğradı: 1 şehit!

Milli Savunma Bakanlığı, bir helikopterin teknik nedenlerle kaza kırıma uğraması sonucu bir uzman çavuşun şehit olduğunu duyurdu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, 4 Eylül 2022 tarihinde, Skorsky tipi bir helikopterimizin ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalarak kaza kırıma uğraması sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 4 Eylül 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

Ordu'ya şehit ateşi düştü

Irak’ın kuzeyinde Skorsky tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin (32) acı haberi, Ordu'nun Fatsa ilçesindeki ailesine ulaştı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Skorsky tipi helikopter, dün akşam saatlerinde ikmal faaliyeti sırasında teknik nedenlerle sert iniş yaparak, kaza kırıma uğradı. Helikopterde bulunan 8 personelden 7'si kurtarılırken, Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti kayboldu. Kesti için bölgede arama-kurtarma faaliyetleri başlatıldı. Yapılan çalışmada Kesti'nin şehit olduğu belirlendi.

Ordu'nun Çatalpınar ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin şehadet haberi, Fatsa ilçesine bağlı Bolaman Güvercinlik Mahallesi'nde yaşayan babası Yılmaz ile annesi Ayten Kesti'ye verildi. Çift gözyaşlarına boğulurken, ailenin yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı. Yakınları ve komşuları, taziye için eve gelmeye başladı.

Şehit Ümit Kesti'nin 2 kardeşinden Halil İbrahim Kesti'nin de uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

Evli ve 1 çocuk babası Ümit Kesti'nin cenazesi, yarın törenle memleketi Ordu'da toprağa verilecek.