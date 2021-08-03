BİR İLKİ BAŞARDI
BİR İLKİ BAŞARDI
0
BAL MERASI'NDA İLK ÜRETİM
BAL MERASI'NDA İLK ÜRETİM
0
SIRA ÇEYREK FİNALDE!
SIRA ÇEYREK FİNALDE!
0
MÜZİSYENLERİN ÇİLESİ BELGESEL OLDU
MÜZİSYENLERİN ÇİLESİ BELGESEL OLDU
0

'Askerler neden yardım etmiyor' tepkilerine MSB'den yanıt geldi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "400'den fazla Mehmetçik; 3 İnsansız Hava Aracı (İHA), 4 helikopter, 2 çıkarma gemisi 50'den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinasıyla görev yapıyor" dedi

'Askerler neden yardım etmiyor' tepkilerine MSB'den yanıt geldi!
03 Ağustos 2021 Salı 08:50

MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ülkedeki yangınların söndürme çalışmalarına destek verdiğini belirterek Twitter hesabından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri, pek çok bölgede yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına desteği sürdürüyor. 400'den fazla Mehmetçik; 3 İHA 4 helikopter 2 çıkarma gemisi 50'den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinasıyla görev yapıyor. TSK verilecek her türlü ilave göreve hazırdır" ifadeleri kaydedildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #milli savunma bakanlığı #asker #asker yangın #tsk yangın #yangın müdahale asker
Önceki Haber
Azra cinayetinde yeni gelişmeler! Ablası açıklama yaptı!
Sonraki Haber
Emre Kınay söndürülemeyen yangınlara tepki gösterdi!
Gazi Üniversitesi öğretim elemanı alacak
Gazi Üniversitesi öğretim elemanı alacak
0
İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim üyesi alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Yangınlar sürerken TOKİ'nin bu paylaşımı tepki topladı!
Yangınlar sürerken TOKİ'nin bu paylaşımı tepki topladı!
0
Azra cinayetinde yeni gelişmeler! Ablası açıklama yaptı!
Azra cinayetinde yeni gelişmeler! Ablası açıklama yaptı!
0
Manavgat'ta hayvanlar için Türkiye'nin ilk sahra hastanesini kurdular
Manavgat'ta hayvanlar için Türkiye'nin ilk sahra hastanesini kurdular
0
Kayıp öğretmen ölü bulundu!
Kayıp öğretmen ölü bulundu!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.