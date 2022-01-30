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Atanamayan öğretmen intihar etti! Geriye bu not kaldı!

Atanamayan öğretmen intihar etti! Geriye bu not kaldı!
30 Ocak 2022 Pazar 10:01

Şanlıurfa'da yaşayan ve öğretmenlik okuduğu halde atanamadığı öğrenilen 28 yaşındaki Murat Kaya, tabanca ile intihar etti


Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Bağlarbaşı Köyü'nde meydana gelen olayda, rehberlik öğretmen adayı olduğu belirtilen Murat Kaya, tabancayla kafasına bir el ateş ederek yaşamına son verdi.

Kaya'nın ölmeden önce ailesine yazdığı 29 Ocak 2022 tarihli “Hayata veda ediyorum. Üniversitemi, askerliğimi, özel sektörde çalıştım ve okudum. Abimi ve annemi çok seviyorum. Babamı özledim” notu ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

4 yıldan buyana atama beklediği belirtilen Murat Kaya'nın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verildi. (Sözcü)

Etiketler; #murat kaya #intihar #atanamayan öğretmen
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