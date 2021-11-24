Atanamayan öğretmenin isyanı dikkat çekti!

İYİ Parti grup toplantısına Ekrem Demir isimli atanamayan öğretmenin isyanı damga vurdu. Türk Dili ve Edebiyatı mezunu olduğunu ancak atanamadığı için markette çalıştığını ifade eden Demir, ücretli öğretmenliğe başvurduğunu, ancak orada da kendisinin yerine muhasebe mezunu birinin tercih edildiğini belirtti

Atanamayan öğretmenlerin sorunu yıllardır ülkemizin kanayan yarası... Maalesef bu sorun her geçen yıl üniversitelerin verdiği yeni mezunlarla daha da içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Türk Dili ve Edebiyatı mezunu Ekrem Demir de birçok meslektaşı gibi yıllardır atanmayı bekliyor. İYİ Parti grubunda Meral Akşener'in kürsüye çıkardığı Demir, söyledikleriyle hem düşündürdü hem de vicdanları sızlattı.

Atanamadığı için şimdilerde markette çalıştığını ifade eden Demir, "KPSS'ye hazırlanmak maddi ve manevi bizi yıpratıyor. Markette, kafede çalışmak için mi öğretmen olduk? 'Her ile üniversite açtım her bölümü ekledim' demek kolay. Önemli olan buradan mezun olanlar mesleklerini yapabiliyorlar mı?" ifadelerini kullandı.

TORPİL İDDİALARINI GÜNDEME GETİRDİ

Açıklamasının devamında torpil iddialarına atıfta bulunan Demir, "Bir gün ücretli öğretmenliğe başvurmak zorunda kaldım. Başvurum olumsuz oldu. Merak edip kapıya asılan listeyi görmeye gittim. Listede kendi bölümümde öğretmenlik yapacak arkadaşın ismini ve bölümünü gördüm. Arkadaş muhasebe mezunu. Buradan soruyorum herkese kardeşinizin, çocuğunuzun Türk Dili ve Edebiyatı dersini muhasebe mezunu birinden almasını ister misiniz?" dedi.