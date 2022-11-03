9 EYLÜL KUTLAMALARINA ÖDÜL
9 EYLÜL KUTLAMALARINA ÖDÜL
0
72 YAŞINDA ÜNİVERSİTELİ OLDU
72 YAŞINDA ÜNİVERSİTELİ OLDU
0
AJDA PEKKAN'DAN KÖTÜ HABER!
AJDA PEKKAN'DAN KÖTÜ HABER!
0
ARACININ ÜZERİNDE İÇ ÇAMAŞIRI BULUNCA...
ARACININ ÜZERİNDE İÇ ÇAMAŞIRI BULUNCA...
0

Atatürk Anıtı'na balta ile saldırdı!

Atatürk Anıtı'na balta ile saldırdı!
03 Kasım 2022 Perşembe 08:58

Avcılar'da Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran M.H.T.  (27) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Merkez Mahallesi'nde Namık Kemal ile Marmara Caddesi'nin kesişimindeki Atatürk Anıtı'na dün saat 17.00 sıralarında saldırı yapıldı. İddiaya göre, M.H.T., elindeki baltayla anıtın kaidesine birkaç defa vurarak, zarar verdi. Ardından baltayı anıta doğru fırlatan M.H.T., bölgede bulunan polis ekibi tarafından gözaltına alındı. 

Avcılar Kaymakamlığı tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Atatürk Anıtı'na zarar veren M.H.T. adlı şüpheli şahıs, olay yerinde güvenlik görevlilerimizce yakalanmıştır. Şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır" denildi. Soruşturmaya devam ediliyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #avcılar #atatürk anıtı #saldırı #haber
Önceki Haber
EGM'den Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
Sonraki Haber
Enflasyon rakamları açıklandı! Yükseliş durmuyor!
Sözleşmeli bilişim personeli alınacak
Sözleşmeli bilişim personeli alınacak
0
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 40 personel alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 40 personel alacak
0
3 gündür kayıp olarak aranan kadının cesedi bulundu!
3 gündür kayıp olarak aranan kadının cesedi bulundu!
0
EGM'den Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
EGM'den Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu
0
Eşini kovup, evi ateşe verdi!
Eşini kovup, evi ateşe verdi!
0
İnşaat kazısından iskeletler çıktı!
İnşaat kazısından iskeletler çıktı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.