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Atatürk anıtına saldıranlar suç makinesi çıktı! İki kuzen tutuklandı!

04 Şubat 2022 Cuma 11:16

Samsun'da Onur Anıtı'na halat bağlayarak çekmeye çalışan iki kuzen yakalandı. Emniyette sorguları alınan iki kuzenin 6 farklı suçtan çok sayıda kayıtları bulunduğu öğrenildi


Olay, dün sabah saatlerinde, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi’ndeki Atatürk Parkı'nda meydana geldi. 2 kişi ciple geldikleri parkta Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalıştı. Çevredekiler tepki gösterince şüpheliler, ipi olay yerinde bırakıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını tespit etti. Plakadan yola çıkan polis, kuzenler B.F. ile C.F.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Yapılan araştırmada kuzenlerin, 6 farklı suçtan çok sayıda kayıtları olduğu tespit edildi.

Emniyetteki sorgularının ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakkında 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı.

TUTUKLANDILAR

Samsun'da Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalışan B.F. ve kuzeni C.F., savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 2 kuzen tutuklanarak, cezaevine konuldu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #samsun #onur anıtı #atatürk #saldırı
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