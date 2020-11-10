Ayvalık Belediyesi, “10 Kasım Haftası” nedeniyle, "Atatürk Ayvalık’ta" projesiyle 9 Kasım gecesi Türk bayrağı ve Atatürk siluetlerinin kent merkezinden Cunda’ya ve Cunda’dan Çamlık’a kadar birçok semtte görüntülenmesi heyecan yarattı.

Ayvalıklılar kentte ilk kez yapılan bu sunum beğeni ile alkışladı Başkan Ergin’i kutladı. Ayvalıklılar Kurtuluş Savaşı’nın Başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı; Türk devrimlerinin öncüsü ve başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 82’nci yılında da unutmadı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sarsılmaz sevgi, saygı ve minnet duygularımızla anıyoruz ve anmaya da devam edeceğiz.

Emanetine sahip çıkacağız

Onun bize emanet ettiği Cumhuriyetimize, çağdaş, laik, demokratik değerlerine sahip çıkacağız. Atamızı her yıl farklı projelerle anmaya devam edeceğiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde ve ışığında yürüyoruz. Türk milletine armağan ettiği bu vatanın her karış toprağında onun izlerini görmekteyiz. Bize düşen görev Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğini ve bağımsızlığını korumak, emanete en iyi şekilde sahip çıkmaktır” dedi.



