"Atatürk bizi ümmet olmaktan çıkartıp birey yaptı" diyen TRT sunucusu işten kovuldu!

TRT Haber spikerlerinden Deniz Demir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ana haber bülteninde okuduğu mesaj sonrası işinden kovuldu

TRT Haber spikerlerinden Deniz Demir, ana haber bülteninde okuduğu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı, bazı çevrelerce tepki toplamıştı.

Demir, ana haberin sonunda okuduğu mesajında "Bugün Cumhuriyetimizin 99'uncu kuruluş yıldönümüydü. Bizi ümmet olmaktan çıkarıp birey olma bilincini, Cumhuriyet aydınlığını, ilmini armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm şehitlerimizi sevgi ve saygı ile anarken, Cumhuriyet'i zihninde ve kalbinde yaşayan, yaşatan ve bunu gelecek nesillere aktaran siz bu büyük millet, bu büyük devlet... Atatürk'ün kurduğu büyük Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşasın! 29 Ekim kutlu olsun!" ifadelerini kullanmıştı.



'İlişkim kesilmiştir'

Deniz Demir'in olay sonrası TRT'den kovulduğu öğrenildi.

Deniz Demir adını taşıyan bir Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "TRT tarafından açılan sınavda 36 bin kişi arasından 2. olarak torpilsiz, emeğimle çalışmaya başladığım 18 yıldır da onurla ve gururla mesai verdiğim TRT kurumundan ilişkim kesilmiştir... Destek veren herkese teşekkürler.. Ayrılıklar da sevdaya dahildir" denildi.