Atatürk düşmanı Kadir Mısıroğlu öldü

Hayatını Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına düşmanlık etmekle, tarihi gerçekleri saptırarak Türkiye Cumhuriyeti'ni savunanlara hakaret etmekle geçiren, "Kurtuluş Savaşı'nda keşke Yunan galip gelseydi" sözleriyle kişiliğini ifade eden sözde tarihçi Kadir Mısıroğlu, öldü.

Atatürk düşmanı Kadir Mısıroğlu öldü
06 Mayıs 2019 Pazartesi 09:16

Maraş dondurmacılığı yapmamasına rağmen başında sürekli fes bulunan Kadir Mısıroğlu, bu nedenle "Fesli Kadir" olarak anılıyordu. 86 yaşına kadar hayatta kalan ve nefes aldığı süre boyunca Mustafa Kemal Atatürk'e olan düşmanlığından vazgeçmeyen  Mısıroğlu'nun vasiyeti de yaşam tarzına uygundu. "Fesli Kadir",  “Vasiyetimdir; M.Kemâl’e zerre muhabbeti olan cenâzeme gelmesin!..” diyerek tabutunu kendi gibi olanların kaldırmasını istemişti.

Mısıroğlu, Büyük Çamlıca Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından gömülecek.

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