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Atatürk'e ait dediler ama...

Mustafa Kemal Atatürk'e ait olduğu belirtilerek satışa sunulacağı açıklanan baston kayıtlarda çıkmadı

Atatürk'e ait dediler ama...
14 Ağustos 2021 Cumartesi 08:39

Kültür ve Turizm Bakanlığı inceleme başlatırken müzayedeyi düzenleyecek şirket, bastonun Atatürk'e ait olduğu yönündeki ifadeleri internet sitesindeki duyurudan kaldırdı.

İstanbul'da Arthill Müzecilik, Mustafa Kemal Atatürk'e ait olduğunu belirttiği minyatürlü bastonu pazar günü açık artırma ile satacağını duyurdu.  Şirketin kurucusu Hüseyin Kocabaş, "Müzayedenin en önemli parçası, Mustafa Kemal Atatürk'e ait Şah Rıza Pehlevi tarafından 1932 yılında Türkiye İran ilişkilerinin en yoğun olduğu dönemde hediye edilmiş minyatürlü baston. Baston sanatsal özellikleriyle ön plana çıkan bir eser. Sanatçısı tarafından oyma sanatıyla kullanılmış" diyerek bastonu tanıttı.

KAYITLARDA BULUNAMADI

Müzayede şirketinin tanıtımı üzerine Harbiye Askeri Müzesi, Anıtkabir Komutanlığı'na kayıtları sordu. Yapılan inceleme sonucu bastonla ilgili kayıt bulunamadı. Bunun üzerine durum Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bildirildi. Müzayede şirketine uyarıda bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı inceleme başlattı. Arthill Müzecilik, bakanlığının uyarısı üzerine internet sitesindeki bastonun Atatürk'e ait olduğu yönündeki ifadeleri kaldırdı. Ancak Hüseyin Kocabaş, bastonun pazar günü açık arttırma ile satılacağını belirtti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #atatürk #atatürk baston #baston
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