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Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu personel alacak

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 15 sözleşmeli personel alacağını duyurdu

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu personel alacak
06 Mayıs 2021 Perşembe 10:41

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumunda istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” kapsamında aşağıdaki pozisyonlar için toplam 15 (on beş) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

İlan için son başvuru tarihi ise 21 Mayıs 2021'dir.

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