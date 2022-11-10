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Atatürk'ü anmak için durunca, 6 araç çarpıştı!

Atatürk'ü anmak için durunca, 6 araç çarpıştı!
10 Kasım 2022 Perşembe 13:45

Antalya'da, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için saat 09.05'te trafikte aracını durduran sürücü, zincirleme kazaya neden oldu. 6 aracın çarpıştığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Muratpaşa ilçesi 100'üncü Yıl Bulvarı'nda bu sabah zincirleme kaza meydana geldi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 84'üncü ölüm yıl dönümü nedeniyle saat 09.05'te sirenler çalarken, trafik de durdu. Atatürk için saygı duruşuna geçildi. Sireni duyan sürücüler ise araçlarından inip saygı duruşunda bulundu. Otomobilini durdurmak isteyen sürücü de yavaşlarken, zincirleme kazaya neden oldu. 6 aracın çarpıştığı kaza, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #atatürk #10 kasım #antalya #kaza
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