Atatürk'ü gören İzmirli Hüseyin Ali Oğan o anı anlattı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü dünya gözüyle görme şansı bulan İzmirli Hüseyin Ali Oğan, o anı ilk günkü gibi hatırlıyor. Hüseyin Ali Oğan, 'Atatürk çok heybetliydi. Atından inmeden selam verdi, hal hatır sordu. Onu gördüğüm için çok şanslıyım. O an sürekli gözümde canlanıyor' diyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, atlı askerleriyle mola verdikleri köylerinde görme imkanı bulan İzmirli 94 yaşındaki Hüseyin Ali Oğan, o anı hala unutamıyor. Aliağa ilçesine bağlı Aşağı Şakran Mahallesi'nde yaşayan Oğan, ilerleyen yaşına rağmen bahçesindeki zeytin ağaçlarıyla ilgileniyor, zaman zaman da kahvehanede toplananlarla geçmişe ait anılarını paylaşıyor. Köylülerin "yaşayan tarih" olarak adlandırdığı Hüseyin Ali Oğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü dünya gözüyle görme fırsatı yakalamanın mutluluğunu yaşıyor.

O an sürekli gözümde canlanıyor

O günleri anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Oğan, yaptığı açıklamada, cumhuriyetin ilk yıllarını çok iyi hatırladığını söyledi. Yaşlı olmasına rağmen tarlasındaki zeytin ağaçlarıyla ilgilenmeye devam ettiğini dile getiren Oğan, fırsat buldukça kahvede oturup gençlerle geçmiş günleri yad ettiğini, özellikle onlara Atatürk'ü anlattığını ifade etti. 1930 yılında Atatürk'ü dünya gözüyle görme imkanı bulduğunu belirten Oğan, şöyle konuştu: Atatürk'ün köyümüzden geçeceği söylendi. Çevre köyler dahil herkes beklemeye başladık. O tarihte 5 yaşındaydım. Gazi'yi göreceğim için çok heyecanlanmıştım. Çünkü onu çok seviyordum. Atatürk Aydın'dan Çanakkale'ye gidiyordu. Haberi duyan herkes yola çıktı. Bir süre sonra atlı askerlerle geldi. Atatürk çok heybetliydi. Atından inmeden selam verdi, hal hatır sordu. Onu gördüğüm için çok şanslıyım. O an sürekli gözümde canlanıyor. Askerler çeşmeden su içti. Sonra önümüzden geçip yola koyuldular. Günlerce köyde onu konuştuk."

Yaşayan bir tarih

Aşağı Şakran Mahallesi Muhtarı Rafet Sever ise Hüseyin Ali Oğan'ın köyün en yaşlısını olduğunu ve birçok konuda onun fikirlerine başvurduklarını söyledi. Atatürk'ü ondan dinlemekten keyif aldıklarını aktaran Sever, "Hüseyin amca bizim için yaşayan bir tarih. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü görmesi bizim için özel bir durum. Atatürk'ü anlatırken çok heyecanlanıyor. Önünde geçip selam vermiş. Her anlattığında da gözlerinden yaşlar geliyor. Biz de Atatürk'ü dinlerken duygulanıyoruz." diye konuştu.

Ata'ya varmak için 630 km pedal

Aydın'dan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programı kapsamında Anıtkabir'e gitmek için yola çıkan 23 bisikletli, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine ulaştı. 10 Kasım'da Anıtkabir'e ulaşmayı planlayan grup, toplam 630 kilometre pedal çevirecek. Türkiye Bisikletliler Derneği Aydın Şubesi'nin 23 üyesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla 'Ata'mızın Yolundayız' etkinliği kapsamında, 6 Kasım'da bisikletleriyle yola çıktı. Bisikletli grup, bu yıl 6'ncısı düzenlenen etkinlikte, önceki gün gece Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine ulaştı. Öğretmenevinde konaklayan bisikletliler, sabah erken saatlerde çıkış yaptı. Grup, 10 Kasım'da Türkiye'nin değişik illerinden gelecek bisikletlilerle buluşup, Ankara'da şehir turu attıktan sonra Anıtkabir'e gidecek.

Anlamlı bir yolculuk

Türkiye Bisikletliler Derneği Aydın Şube Başkanı Hümeyra Yıkılmaz, dernek olarak her yıl düzenledikleri 'Ata'mızın Yolundayız' etkinliğine bu yıl 23 kişinin katıldığını söyledi. Toplam 630 kilometrelik yolculuk sonunda Anıtkabir'e ulaşacaklarını anlatan Yıkılmaz, "Parkurumuz çok zorlu; ama anlamlı bir yolculuk. İlk gün Denizli'deydik. İkinci gün Denizli'den 160 kilometre yol yapıp, Sandıklı'ya gelerek dinlendik. Bu akşam da Emirdağ Öğretmenevi'ne ulaşmayı planlıyoruz. Yarın Emirdağ'dan çıkarak Ankara'nın Polatlı ilçesine ulaşacağız. 10 Kasım'da sabah saatlerinde Polatlı'dan yola çıkarak öğle saatlerinde Anıtkabir'e varmayı planlıyoruz" dedi.

Atatürk'e sonbahar yapraklarıyla anma

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 'Sonbaharda yere dökülen yaprakları toplayan işçilerimiz, bu yapraklarla Atatürk'ün ölüm yılı olan 1938 yazmış. Basın birimimiz tarafından görüntülenen bu çekim beni de çok duygulandırdı' dedi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 2 belediye işçisi, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 81. yılında sonbaharda yere dökülen kuru yapraklar ile "1938" yazarak andı. Menteşe Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Basın Halkla İlişkiler Birimi görevlileri, belediye tarafından yapımı devam eden bir yol çalışmasını havadan görüntülemek için Uğur Mumcu Bulvarı'na gitti. Görevliler, çekim yaptıkları sırada yan tarafta bulunan Menteşe Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü bahçesinde 2 belediye işçisinin kuru yaprakları süpürerek bir şekil oluşturduğunu fark etti. Habersiz yapılan drone çekiminde, işçilerin kuru yapraklarla bahçeye 1938 yazdığı fark edildi. Havadan çekilen yazı güzel görüntü oluşturdu. Görüntüleri izleyen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, yaptığı açıklamada, işçilerin yaptığı hareketin kendisini çok duygulandırdığını söyledi. Gümüş, "Sonbaharda yere dökülen yaprakları toplayan işçilerimiz, bu yapraklarla Atatürk'ün ölüm yılı olan 1938 yazmış. Basın birimimiz tarafından görüntülenen bu çekim beni de çok duygulandırdı." diye konuştu.

450 öğrenciyle 10 Kasım koreografisi

Muğla'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yıl dönümü anma programları kapsamında 450 lise öğrencisi, bedenleriyle Atatürk'ün portresini, ölüm saati olan 09.05'i, yaşamını yitirdiği yılı ve imzasını oluşturdu.Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, 81'inci ölüm yıl dönümünde özel koreografiyle andı. Atatürk'ün hayatını kaybettiği saati ve imzasını kendi bedenleriyle gösteren öğrencilerin koreografisi drone ile görüntülendi. Beden eğitimi öğretmeni Osman Yılmaz ve müzik öğretmeni Hasan Basri Yücedağ'ın komutlarıyla öğrencilerin sunduğu koreografi, sosyal medyadan yüzlerce kez paylaşıldı.

Zaman dursa

Bodrum'da da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla 780 öğrenci ve 37 öğretmenin katılımıyla, "zaman dursa" figürü oluşturuldu. Bodrum Güler-Mustafa Kızılağaç İlköğretim Okulu bahçesinde bir araya gelen öğrenci ve öğretmenler, hazırlanan koreografiyle sonsuzluk, saat, halat ve "zaman dursa" yazılı figür oluşturdu. Figürde yer alan saatin yelkovan ve akrebi ise 9'u 5 geçe durduruldu. Estetik bir görüntü oluşturan figür, drone ile havadan da görüntülendi.

'Daima kalbimizdesin'



Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümü nedeniyle video yayınladı. Atatürk fotoğraflarının ve Anıtkabir görüntülerinin yer aldığı videoda, 'Daima kalbimizdesin' mesajı verildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından saat 09.05'te paylaşılan videoda, 'Daima Kalbimizdesin, Mustafa Kemal Atatürk' mesajına yer verildi. Atatürk'ün fotoğraflarıyla başlayan videoda, Anıtkabir'den görüntülere yer verildi. Atatürk'ün, 'Bir gün elbet öleceğim; milletim beni nereye isterse oraya defnedebilir. Ancak ben mezarımın karşısında her daim dalgalanan şanlı Türk bayrağı görmek isterim' sözlerine yer verilen videoda, bu nedenle ulu önderin ebedi istirahatgahının, Ankara Kalesi'nin tam karşısına inşa edildiği ve her daim Türk bayrağını izleyebildiği belirtildi. Videoda ayrıca Atatürk'ün, 'Büyük ölülere matem gerekmez, fikirlerine bağlılık gerekir' ifadelerine yer verildi.