Atatürk'ün kendi parasıyla yaptırdığı kulübe yıllardır korunuyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, 1926'da Atatürk Orman Çiftliği Projesi hazırlanırken kendi parasıyla yaptırdığı ve hasır koltukta, elinde kahvesiyle fotoğrafının çekildiği koliba (kulübe), içindeki kişisel eşyalarıyla birlikte yıllardır özenle korunuyor. Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki Saklı Bahçe arazisinde yer alan ve eşyaların zarar görmemesi için ziyarete kapalı olan 'Söğütözü Atatürk Evi'ne (Atatürk Kolibası) pencereden bakılabiliyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1926'da Çankaya'da Atatürk Orman Çiftliği Projesi hazırlanırken, bölgede yürüyüşe çıktığı sırada söğüt açlarının bulunduğu alanda küçük köy evi yaptırmak istedi. Çevresindekilerin hemen inşa edilebileceğini söylemesi üzerine Atatürk, Selanik Türkçe'sinde 'koliba' olarak adlandırılan kulübe için söğüt ağaçlarının sökülmesine razı gelmedi. Söğüt ağaçlarının sökülüp başka yere nakledildiğinde kolayca tutacağının söylenmesiyle Atatürk, ağaçları bizzat kendisinin söküp başka yere dikmesi şartıyla kolibanın yapılmasına müsaade etti. Atatürk, bunun üzerine kendi parası ile 'koliba' olarak adlandırılan kulübeyi yaptırdı. Kolibanın yanına da ondan daha büyük olacak şekilde hizmetli kulübesi yapıldı.

FOTOĞRAF, KULÜBENİN ÖNÜNDE ÇEKİLDİ

Atatürk; içinde şömine, sedir, hasır koltuk, küçük masa, sehpa, petrol lambası ve yerde annesi Zübeyde Hanım’dan kalma Ladik halısının bulunduğu 2 pencereli tek göz kulübede dinlenip, bahçede istirahat etti. Atatürk'ün, hasır koltukta, elinde kahvesiyle olan meşhur fotoğrafı da 'Söğütözü Atatürk Evi' (Atatürk Kolibası) adı verilen kulübenin önünde çekildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki Saklı Bahçe arazisinde kalan koliba, Atatürk'ün kullandığı kahve fincanları, hasır koltuk ve sehpa gibi özel eşyaları ile yıllardır özenle korunuyor. Fotoğrafta Atatürk'ün elinde bulunan kahve fincanı, hasır koltuk ve sehpa da kulübede koruma altında.

ZİYARETE KAPALI

OGM tarafından korunarak, düzenli temizlik ve bakımları yapılan ve çok bilinmeyen koliba, saklı bahçeye gelenler tarafından da dışarıdan görülebiliyor. Zarar görmemesi için ziyarete kapalı olan, Atatürk'ün kişisel eşyalarının bulunduğu kolibanın içine pencereden bakılabiliyor. Söğütözü Atatürk Evi (Atatürk Kolibası), 5 Temmuz 2000 tarihinde dönemin Orman Bakanı Nami Çağan tarafından aslına uygun restore ettirildi. Kulübenin tabelasında ise '1926'da Atatürk'ün istekleri ve parası ile yapılmıştır. Yapı 05.07.2000 tarihinde Orman Bakanı Prof. Dr. Nami Çağan'ın istekleri ile restorasyon projeleri yapılmış ve Atatürk Evi restore edilerek 29.10 2000 tarihinde Nami Çağan'ın himayelerinde Ata'mızın zatı eşyaları ile müze ev olarak açılmıştır' yazıyor.