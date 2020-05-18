Atatürk'ün özgürlük ateşi yolumuzu aydınlatıyor

İzmir iş dünyası temsilcileri, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101. yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için mesaj yayınlayarak 19 Mayıs'ı kutladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerden kutlamak zorunda olduğumuz 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın tarihimizdeki önemine değinen iş dünyası temsilcileri, bağımsızlık ve özgürlük kavramlarına vurgu yaparak gençlerin nitelikli eğitim almış, demokratik, laik, Cumhuriyetin kurucu değerlerine sadık, eleştiren, fikri hür, vicdanı hür bir nesil olabilmelerini sağlamak hepimizin önceliği olması gerektiğine dikkat çektiler.

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri:

Fikri ve vicdanı hür nesil olmalı

Ülkemizin kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesine yönelik en önemli adımın atıldığı günün, kurucu iradenin başlangıcının 101'inci yıldönümünde, "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı"mızı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını ülkemizin bağımsızlığı için verdikleri eşsiz mücadeleden dolayı saygı ve minnetle anıyorum.

Atamız, bugünü gençlere duyulan sonsuz bir güvenin göstergesi olarak gençlerimize armağan ederek, onlara Cumhuriyetimizi ve değerlerini koruma görevini vermiştir. Gençlerimizin önünü açmak; nitelikli eğitim almış, demokratik, laik, Cumhuriyetin kurucu değerlerine sadık, eleştiren, fikri hür, vicdanı hür bir nesil olabilmelerini sağlamak hepimizin önceliği olmalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmanın ve bizden sonraki nesillere taşımanın en büyük görevimiz olduğunun bilinciyle, gençlerimize yönelik projeler üretmeye devam edeceğiz.

Bu seneki bayram coşkusuna virüs salgını nedeniyle evlerimizden ortak olacağız. Bu zorlu salgın sürecini iş birliği ve toplumsal dayanışma ile atlatacağımıza ve bir dahaki bayramı meydanlarda hep beraber kutlayacağımıza inanıyoruz.

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kaya Ösen:

Özgürlük ateşi yolumuzu aydınlatıyor

Öncelikle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın tüm ülkemize kutlu ve mutlu olmasını dilerim. 101. yıl önce milli mücadelenin meşalesinin yakıldığı bu günün üzerinden 101 yıl geçtikten sonra hakkıyla idrak etmek, üzerinde yaşadığımız bu toprakların hangi emekler ve fedakarlıklarla kurulduğunu anlamak özellikle önem arz ediyor. 101 yılsonra Mustafa Kemal Atatürk'ün yakmış olduğu özgürlük ateşi bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. İzmir'de sonlanan bu mücadelenin tüm evrelerini tekrardan değerlendirmek, gençlerimize bu günün anlam ve önemini tekrardan anlatmak sanıyorum hepimizin borcudur. Bu dönemde korona virüs nedeniyle evlerimizde kutlamak zorunda kaldığımız bir başka bayramımız olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı eskisi gibi dışarda, gençlerimizle beraber kutlayacağımız nice yıldönümlerimizin olacağına inançla, gençlerimize ve tüm ulusumuza kutlu olsun.

EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul:

Bağımsızlık inancı ile ayakta

101 yıl önce Samsun'da yakılan özgürlük ateşi, Anadolu'nun verdiği nefes ile İzmir'de bir kurtuluş meşalesi ile nihayete erdiği bir destanın başlangıcını simgeliyor. Tam 101 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı kurtuluş savaşı ve akabinde bizlere armağan ettiği Türkiye Cumhuriyeti, bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden ayrılmayan gençliğin ve yüreklerindeki tam bağımsızlık inancının varlığıyla ayakta durmaya devam ediyor. Bu kutlu günü gençlere armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ün bunu yapmaktaki gayesi bugün çok iyi anlaşılmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti, Ulu önder tarafından gençlerimize emanet edilmiştir. Bunu sadece Genliğe Hitabesi'nde söylemekle yetinmemiş, onlara bir de gün armağan ederek bu görevlerini kararlılıkla işaret etmiştir. 101 yıl sonra bugün burada bu günü kutlayabilecek özgürlüğümüz mevcut ise bunu Ulu Önderimizin Anadolu ile el ele vererek gerçekleştirdiği mücadeleye borçluyuz.

İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt:

Atatürk, birçok ulusa idol oldu

Bağımsızlık umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş meşalesinin yakıldığı tarih olan 19 Mayıs'ın 101. yılı kutlu ve mutlu olsun.

19 Mayıs tarihi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün attığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna doğru atılmış ilk adımdır. Bu adım öyle önemli bir adımdır ki, sonrasında kurduğu cumhuriyet ile bir çok mazlum ulusa idol olmayı başarmış döneminin en büyük kahramanın tarih sahnesine çıktığı günü de bizlere armağan etmiştir.

Atamızın bize armağan ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ne bugün sahip çıkmak, 19 Mayıs 1919 tarihinde yakılan bu özgürlük meşalesine de sahip çıkmak anlamını taşır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün toplumun en yenilikçi, en değişime açık kesimi olan gençliğe bu günü armağan etmesinin de anlamı büyüktür.

Geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimizin, dünün bu değerli mücadele ve fedakarlıklarına sahip çıkacağına, ülkemiz üzerinde oynan oyunlara, iç ve dış düşmanlarına fırsat vermeyeceğine de yürekten inanıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun.

KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Seçil Beydemir Kaynak:

Gençler emaneti koruyacaklar

Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919 yılında Samsun'da yaktığı kurtuluş meşalesi ile ülkemizin emperyalizme karşı mücadelesini başlatmış, akabinde Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolu döşemiştir. Bu özel günün gençlere armağan edilmiş olması, ülkenin kaderinin gençliğin elinde olduğu vurgusu açısından ayrıca önemlidir. Gençlerin, bu değerli emaneti sonsuza kadar koruyacaklarına ve gelecek nesillere en iyi şekilde bırakacaklarına inancım ise sonsuzdur. Bu vesileyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızın 101'inci yılını kutluyor, başta Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bütün kahramanlarımızı sevgi ve saygıyla anıyor, tüm gençlerimize evde kalarak geçirdiğimiz bu korona günlerinde sağlık, mutluluk ve ufku açık bir gelecek diliyorum.

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin:

Gençliğe hitabeyi herkes okumalı

İtilaf devletleri tarafından işgal edilen ülkemizin, yeninden kurulması ve ayağa kaldırılması için Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 101. Yılı kutlu olsun. Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz için önemli bir gün olan 19 Mayıs, genç fikirlerin düşünce ve ikbalinde ilk günkü heyecanını korumaya devam ediyor. Kurtuluş Savaşı'nın ardından tam bağımız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması 19 Mayıs'ı tarihimizde daha da değerli kılıyor. Cumhuriyetimizi gençlere emanet eden Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlık meşalesinin her nesilde yeniden alevlenmesini istiyordu. Biz de İZİKAD olarak özellikle Atatürk'ün gençliğe hitabesini bütün gençlerin okumasını tavsiye ediyoruz. Dernek olarak gençlerimize güvenimizin tam olduğunun altını bir kez daha çizmek istiyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızın 101'inci yılını kutluyor, başta Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bütün kahramanlarımızı sevgi ve saygıyla anıyorum.

EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Duha Baran:

Her zaman dersler çıkarmalıyız

101 yıl önce yakılan bağımsızlık ateşi bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkarak başlattığı Kurtuluş Savaşı'mız, bizlere bağımsızlık ve özgürlük kavramların ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Mustafa Kemal'in Samsun'a ayak basmasıyla beraber tüm yurdu kaplayan umut, bugün bizim en büyük servetimizdir. Milli Mücadele'nin yapıldığı dönemlerinden ders çıkarmak ve geleceğe bu dersler çerçevesinde hazırlanma hepimizin görevidir. Bağımsızlık ve özgürlük fikirlerinin dinç tutulması için 19 Mayıs'ı gençlere emanet eden Atatürk'ün minnetle anarken, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

İKKB Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter:

Gençler meşaleyi taşıyacaklar

19 Mayıs, Atatürk'ün ulus'un egemenliğine dayanan, tam bağımsız, yeni bir Türk devleti kurmak amacıyla başlattığı ulusal hareketin ilk adımıdır. Düşman işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gündür. Aynı zamanda Atatürk'ün gençlik ve spor bayramı olarak gençlere emanet ettiği gündür.

Aslında "gençlik" kavramı o'nun için ayrı bir önem taşımaktaydı. Millî Mücadele sırasında Türk milletini ileri götürecek olanların genç ve çağdaş fikirler olduğunu görmüştü. Atatürk gençlerden sık sık bahsederken, yaş sınırı dışında, fikri olarak gençliği yani, fikirde yeniliği ifade etmiştir. O'nun şu sözü çok anlamlıdır: "Benim anladığım gençlik, Türk inkılâbının fikirlerini ve ideolojilerini benimseyip, gelecek nesillere aktarabilecek kimselerdir. Benim nazarımda yirmi yaşındaki bir yobaz ihtiyardır, yetmiş yaşındaki bir idealist ise taze bir gençtir. İşte benim anladığım Türk genci" demiştir.

Bu anlamda gençlik, kararlı bir şekilde Atatürk'e, devrim ve ilkelerine, Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ne, onun değerlerine ve kazanımlarına, Cumhuriyet'in temel değerlerine, laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkarak, çağdaş Türkiye'nin meşalesini taşımaya devam edecektir. Bu düşüncelerle Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bize bağımsızlığımızı kazandıran tüm kahramanları saygı ile anıyorum.