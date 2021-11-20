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Atatürk Üniversitesi 121 kişi alacak

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 121 personel alımı yapacağını duyurdu

Atatürk Üniversitesi 121 kişi alacak
20 Kasım 2021 Cumartesi 11:29

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Atatürk Üniversitesi, Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü, Veteriner Fakültesi Dekanlığı ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı bünyesinde giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (b) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre ilanda belirtilen unvanlarda,2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle 121 sözleşmeli personel alınacaktır.


İlan için başvurular 19 Kasım 2021 tarihinde başlayacak olup 15 gün sürecektir. 

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