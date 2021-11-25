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Atatürk Üniversitesi 20 kişi alacak

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, araştırma ve öğretim görevlisi alımı yapacaklarını duyurdu

Atatürk Üniversitesi 20 kişi alacak
25 Kasım 2021 Perşembe 09:42

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Atatürk Üniversitesi ilanda belirtilen birimine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümlerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alımı yapacaktır.

 

İlana başvuracak adayların akademik ve Lisansüstü Eğitim Sınavından (ALES) en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olması gerekmektedir.


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