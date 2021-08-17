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Atatürk Üniversitesi 37 kişi alacak

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü 37 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Atatürk Üniversitesi 37 kişi alacak
17 Ağustos 2021 Salı 10:20

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Atatürk Üniversitesi'nin ilanda belirtilen birimlerine 2547  sayılı  Kanunun  ilgili  maddeleri  ve  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümlerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

 

İlana başvuracak adayların Akademik ve Lisansüstü Eğitim Sınavından (ALES) en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az  50  puan  veya  eşdeğerliği  kabul  edilen  bir  sınavdan  bu  puan  muadili  bir  puan  almış  olması gerekmektedir.


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