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Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, çeşitli dallarda görevlendirmek üzere öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi alacak
12 Mayıs 2022 Perşembe 10:34

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Atatürk Üniversitesi'ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

 

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

İlan için 12 Mayıs 2022 tarihinde başlayan başvurular 15 gün sürecektir.

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