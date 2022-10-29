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Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü 58 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak
29 Ekim 2022 Cumartesi 11:35

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Atatürk Üniversitesi'ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir. Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.

İlan için başvurular 10 Kasım 2022 tarihinde sona erecektir.


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