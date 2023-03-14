Atık su deposundan cenin çıktı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde atık su arıtma tesisine bağlı su deposunun tahliye borusunda yapılan temizlik çalışmasında cenin çıktı. Yapılan incelemenin ardından cenin Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Atık su deposundan cenin çıktı
14 Mart 2023 Salı 07:17

Darıca ilçesi Yalı Mahallesi’ndeki Millet Bahçesi içerisinde yer alan atık su arıtma sistemine bağlı su deposunun tahliye borularını temizleyen işçiler cenin gördü. Ceninin hayvan yavrusu olduğunu düşünen işçiler, önce bir ağacın altına gömmeyi düşündü. İşçiler, gömmeden önce dikkatlice baktıkları ceninin hayvana ait olmadığını anlayınca polise haber verdi. Adrese gelen polisin incelemesinin ardından doktor çağrıldı. Doktor, cenin ile ilgili tutanak tuttu. Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından cenin Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Önceki Haber
Usta oyuncu Haluk Bilginer, sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
Sonraki Haber
İskenderun'da çadır kentte yaşayanlar şiddetli yağıştan etkilendi 
DEAŞ'ın sözde Türkiye emirine 30 yıl hapis cezası
DEAŞ'ın sözde Türkiye emirine 30 yıl hapis cezası
0
Eşini 15 yaşındaki kızının gözü önünde öldürüp, kendini vurmuş
Eşini 15 yaşındaki kızının gözü önünde öldürüp, kendini vurmuş
0
Bakan Soylu: Depremde 48 bin 448 vatandaşımız hayatını kaybetti
Bakan Soylu: Depremde 48 bin 448 vatandaşımız hayatını kaybetti
0
Ceyhan Nehri kıyısında deprem sonrası büyük yarıklar oluştu
Ceyhan Nehri kıyısında deprem sonrası büyük yarıklar oluştu
0
Fahiş fiyatlı kiralar nedeniyle ağır hasarlı evden çıkmıyorlar
Fahiş fiyatlı kiralar nedeniyle ağır hasarlı evden çıkmıyorlar
0
Seçim takvimi Resmi Gazete'de yayımlandı
Seçim takvimi Resmi Gazete'de yayımlandı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.