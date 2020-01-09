Atila Sertel: Gazeteler batıyor, batıyor!

10 Çalışan Gazeteciler Günü'nün "Çalışamayan Gazeteciler Günü"ne dönüştüğünü belirten Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, "Eskiden gazete dağıtıcısı çocuklar ellerine gazeteleri alıp 'yazıyor, yazıyor' diye bağırıp gazete satarlardı. Bugün Türk basını için 'yazıyor, yazıyor' diyemiyoruz ancak 'batıyor, batıyor' diye bağırabiliriz" dedi

Çok sayıda gazetecinin de ya cezaevinde olduğu için ya da sektörde iş bulamadığı için mesleğini yapamadığını belirten Türkiye Gazeteciler Federasyonu Onursal Genel Başkanı, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ve CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, üniversitelerin gazetecilik bölümlerinden her yıl binlerce gencin mezun olduğunu, sektördeki işsizlik oranı hesaba katıldığında mezun olan her dört gençten birinin de işsizlikle karşı karşıya kaldığını söyledi. Ülkemizin içinde bulunduğu tabloda basın ve ifade özgürlüğünden de söz etmenin mümkün olmadığını vurgulayan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, 1961 Anayasası ile verilen tüm hakların geri alındığını, basın ve ifade özgürlüğünün yok sayıldığını, gazetecilerin yoğun ekonomik ve editoryal baskı altında işsiz bırakıldığını vurguladı. Son 17 yılın gazete ve gazeteciler için karanlık geçtiğini ifade eden Sertel, gazetecilerin verdiği basın ve ifade özgürlüğü mücadelesine ekonomik koşullarda ayakta kalma mücadelesi de eklendiğini dile getirdi.

İşşiz gazeteciler ordusu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada şunları söyledi: Türkiye'de Resmi ilan yayınlama hakkına sahip, Basın İlan Kurumu'nun görev alalında 32'si yaygın, 10'u bölgesel, 642'si de yerel olmak üzere 684 gazete; Valiliklerin görev alanında ise 422 yerel gazete olmak üzere toplamda 1106 gazete mevcut. Bu gazetelerin asgari kadrolarında hâlen 7 bin 593'ü fikir işçisi olmak üzere, dağıtım, baskı, büro işçileriyle birlikte yaklaşık 15 binden fazla kişi istihdam ediliyor. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ise 119 basın yayın kuruluşu kapatılırken son 5 yılda 3 bin 804 gazetecinin basın kartı iptal edildi. Ekonomik kriz ve dışa bağımlılık; gazete ve kitap basımı yapan yayınevlerini yaşayamaz hale getirirken, basın ve medya kuruluşlarını da kapanma noktasına getirdi. Büyük medya kuruluşlarına ait bazı yaygın gazeteler kapanırken, çok sayıda yerel gazete de baskıya son verdi. 2019 yılında Resmi İlan hakkı bulunan günlük gazetelerin 100'den fazlası kapandı. Yerel gazetelerin asgari 10 kişiyle çıkarıldığı düşünüldüğünde işsiz gazeteciler ordusuna bin kişi daha eklendi. AKP iktidarı boyunca gazeteciler her geçen yıl bir önceki yılı arar hale geldi. Özgürlükler kısıtlandı, gazetecilere yönelik baskı ve tehditler arttı, muhalifler fişlendi, ekonomik krize giren gazeteler için çare üretilmedi ve birer birer kapandı. Böyle bir ortamda Çalışan Gazeteciler Günü'nden söz etmek mümkün değil. Çalışan, çalışamayan ama baskılara boyun eğmeyen tüm meslektaşlarımın gününü kutluyorum."