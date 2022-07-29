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Atılım Üniversitesi 10 kişi alacak

Atılım Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi olarak çalıştırmak üzere 10 kişi alacağını açıkladı

Atılım Üniversitesi 10 kişi alacak
29 Temmuz 2022 Cuma 07:18

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. İlana başvurmak isteyenlerin 12 Ağustos 2022 tarihine kadar ilgili “Dekanlıklara” şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir. Süresi içinde yapılmayan, posta-kargo nedeniyle geciken ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

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