Atılım Üniversitesi 10 kişi alacak

Atılım Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi olarak çalıştırmak üzere 10 kişi alacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. İlana başvurmak isteyenlerin 12 Ağustos 2022 tarihine kadar ilgili “Dekanlıklara” şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir. Süresi içinde yapılmayan, posta-kargo nedeniyle geciken ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

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