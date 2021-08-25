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Atılım Üniversitesi 45 kişi alacak

Atılım Üniversitesi Rektörlüğü 45 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Atılım Üniversitesi 45 kişi alacak
25 Ağustos 2021 Çarşamba 09:42

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Atılım Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır.

Üniversitenin internet sitesinde belirtilen koşulları sağlayan adayların, istenilen belgeleri bir dilekçe ekinde ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde ilgili “Dekanlıklara/Müdürlüklere” şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir. Süresi içinde yapılmayan, posta-kargo nedeniyle geciken ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. 


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