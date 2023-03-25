Atılım Üniversitesi 9 kişi alacak

Atılım Üniversitesi Rektörlüğü, 9 akademik personel alımı yapacağını açıkladı

Atılım Üniversitesi 9 kişi alacak
25 Mart 2023 Cumartesi 11:00

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Belirtilen koşulları sağlayan adayların, istenilen belgeleri bir dilekçe ekinde ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde 8 Nisan 2023 tarihine kadar ilgili “Dekanlıklara/Müdürlüklere” şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir. 


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