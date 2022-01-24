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Atılım Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Atılım Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Atılım Üniversitesi öğretim üyesi alacak
24 Ocak 2022 Pazartesi 11:06

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Atılım Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır.

 


Üniversitenin internet sitesinde (www.atilim.edu.tr) belirtilen koşulları sağlayan  adayların,  istenilen  belgeleri  bir  dilekçe  ekinde  ilanın  yayımlandığı  tarih  itibarı  ile  15 gün içerisinde ilgili “Dekanlıklara/Müdürlüklere” şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir. Süresi  içinde  yapılmayan,  posta-kargo  nedeniyle  geciken  ve  eksik  belgeli  başvurular  dikkate alınmayacaktır. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sonuçları web sayfamızda yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


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