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Atina Büyükelçiliğine sekreter alınacak

Atina Büyükelçiliğine sekreter alımı yapılacağı açıklandı

Atina Büyükelçiliğine sekreter alınacak
25 Mart 2022 Cuma 09:39

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre T.C. Atina Büyükelçiliğinde münhal bulunan 1 (bir) adet sözleşmeli sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.

 

Sınav, Atina / Yunanistan’da düzenlenecek olup adayların pasaport, vize ve seyahat işlemleri tamamen kendi sorumluluklarında olacaktır.

Başvurular 25 Mart 2022 Cuma TSİ 10:00 ile 11 Nisan Pazartesi TSİ 23:59 arasında e-Devlet üzerinden Dışişleri Bakanlığı, Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım sekmesinden ve Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden alınacaktır.

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