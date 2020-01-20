Avcılar'da bar sahibi intihar etti

İstanbul Avcılar'da bir barın ortağı olan kişi iddiaya göre borçları yüzünden intihar etti. Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Avcılar'da Üniversite Mahallesi, Mareşal Caddesi üzerinde bulunan bir barda meydana geldi.

Avcılar'da bar sahibi intihar etti
20 Ocak 2020 Pazartesi 11:29

Barın ortaklarından olan Sırrı Göçmen, borçları nedeniyle intihar etti. Bar içinde oturduğu masada eline silahı alan Sırrı Göçmen kendisini vurarak hayatına son verdi.  İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Barın içinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri Sırrı Göçmen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, inceleme yaptı. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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