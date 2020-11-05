Avcılar İnşaat'tan 100 aileye yeni hayat

Depremin ilk günü depremzedeler için stoğunda yer alan tüm gayrimenkullerin kapılarını açan Avcılar İnşaat, dün daireleri ailelere teslim etti

Avcılar İnşaat, İzmir'de 6.6 şiddetindeki depremin hemen ardından kendi bünyesindeki boş gayrimenkulleri depremzedelere tahsis etmek için karar aldı. Ayrıca satışını yaptığı ancak hala boş olan daireleri de depremzedelere sunmak için gayrimenkul sahiplerinden toplam 4 milyon lira bedelle kiraladı.

Çadırlarda kalan depremzedeler dün sabah özel araçlarla alınarak Avcılar Tanıtım Ofisi'ne getirildi. 100'e yakın aileye, Avcılar Cadde Bostan, Avcılar Effect, Avcılar Prestij başta olmak üzere İzmir'in çeşitli yerlerinde bulunan dairelerin anahtarları teslim edildi. Kira ile birlikte aidat, elektrik, doğalgaz ve su gibi giderleri de yine Avcılar İnşaat üstlendi. Böylece 100 aile için yeni bir hayat başladı.

İlk gün harekete geçti

Avcılar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı, depremin ilk gününden itibaren sürecin yakın takipçisi olduklarını belirterek "Hemen bir kriz masası oluşturup ihtiyaç sahibi aileler için alarma geçtik. Önce mühendislerimizle birlikte binalarımızın güvenliğini inceleyip onayladık" dedi.

Daha sonra temel ihtiyaçlardan biri olan barınma için depremzedelerden başvuruları aldıklarını belirten Avcı "Kendi stok dairelerimiz ve yatırımcılarımızın ellerindeki daireleri kiralayarak 100'e yakın depremzede ailenin güvenli konutlarımıza yerleşmesini sağladık. Ancak hala evsiz olan yüzlerce aile var. Aynı durumda bizler de olabilirdik, empati yapmak zorundayız. Biz öncü olduk ancak yetmez, meslektaşlarımızdan destek bekliyoruz. İzmir için hep beraber hareket etmeliyiz" dedi.

Gönülden desteğe gönülden teşekkür

Avcılar İnşaat'ın dairelerine yerleşen Recep Gençoğlu, eşiyle birlikte apartman hizmetlisi olarak çalıştığını, depremde hem evini hem işini kaybettiğini belirterek "Üç çocuğumuz var, kış yaklaşıyor, havalar soğuyacak doğal olarak en büyük ihtiyacımız başımızı sokacağımız bir ev bulmaktı. Ne yapacağımızı bilmez haldeyken Avcılar İnşaat el uzattı, bize bu imkanı sağladıkları için teşekkür ediyoruz" dedi. Duygu dolu anların yaşandığı anahtar tesliminde, yeni evli çiftlerden Polis Memuru İbrahim Soner Kartal ve eşi Dr. Hanife Işıl Kartal ise "Yeni evlendik, elimizdeki imkanlarla kurduğumuz evimiz başımıza yıkıldı. Şimdi hepsini en baştan kuracağız. Bu zor zamanda bize destek olan Avcılar İnşaat'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Güvenilir bir yuvamız oldu"

Halit Türkoğlu ise "Avcılar İnşaat bu zor günümüzde bize destek oldu. Sayelerinde güvenilir bir yuva sahibi olduk. Bu dönemi daha rahat ve huzurlu geçireceğiz. Avcıların başlattığı bu projenin diğer firmalara örnek olmasını temenni ediyoruz. Yardıma ihtiyacı olan çok aile var" dedi. Muhammet Ali Köse de "Zor günümüzde yanımızda oldular, kapılarını bize açtılar. Herkese örnek olmasını istiyoruz. İzmir'deki diğer firmalar da böyle bir destek başlatmalı. Çünkü çadırlarda acil barınmaya ihtiyaç duyan çok aile var" dedi. Öte yandan dairelerin tamamının kira ile birlikte aidat, elektrik ve su gibi giderleri de Avcılar İnşaat tarafından karşılanacak.