ARILAR 63 PENGUENİ ÖLDÜRDÜ
ARILAR 63 PENGUENİ ÖLDÜRDÜ
0
ŞAHİN MENGÜ HAYATINI KAYBETTİ
ŞAHİN MENGÜ HAYATINI KAYBETTİ
0
DOLAR YİNE YÜKSELİŞTE
DOLAR YİNE YÜKSELİŞTE
0
AVRUPA ŞAMPİYONU OLDULAR
AVRUPA ŞAMPİYONU OLDULAR
0

Avda korkunç olay! Kazara kardeşini vurunca...

Erzurum'un Pasinler ilçesinde, arkadaşlarıyla ava çıkan Erol Ağırbaş (27), iddiaya göre, kazara kardeşi Volkan Ağırbaş'ı (23) tüfekle vurarak, öldürdü. Aynı silahla kendisini de vuran Ağırbaş, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı

Avda korkunç olay! Kazara kardeşini vurunca...
20 Eylül 2021 Pazartesi 11:08

Olay, dün Pasinler ilçesinin kırsalında meydana geldi. Çiftçilik yapan Erol ve Volkan Ağırbaş kardeşler, arkadaşları ile domuz avına çıktı. Erol Ağırbaş, iddiaya göre, tüfekle çalıların arasına ateş edince kazara kardeşi Volkan Ağırbaş'ı kalbinden vurdu. Arkadaşları ile hemen yanına koşan Ağırbaş, kardeşinin öldüğünü anlayınca aynı silahı çenesinin altında dayayarak, ateşledi. Ağır yaralanan Ağırbaş, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı. Ameliyat sonrası yoğun bakım servisinde tedavisi süren Erol Ağırbaş'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, Volkan Ağırbaş'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından teslim alınıp, bugün toprağa verilecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #erzurum #av #avda kardeşini öldürdü #kardeşini öldürdü
Önceki Haber
Rusya'da okula silahlı saldırı: 8 kişi öldü
Sonraki Haber
Dolar yine yükselişte!
CHP'li eski milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti
CHP'li eski milletvekili Şahin Mengü hayatını kaybetti
0
Doğa yürüyüşünde şok ölüm!
Doğa yürüyüşünde şok ölüm!
0
Önlem alınmazsa felaket kapıda!
Önlem alınmazsa felaket kapıda!
0
İstanbul Rumeli Üniversitesi 12 kişi alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi 12 kişi alacak
0
İstanbul Atlas Üniversitesi öğretim üyesi alacak
İstanbul Atlas Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Ankara Medipol Üniversitesi 31 kişi alacak
Ankara Medipol Üniversitesi 31 kişi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.