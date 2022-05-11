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AVM'deki bir mağazanın tavanı çöktü!

AVM'deki bir mağazanın tavanı çöktü!
11 Mayıs 2022 Çarşamba 14:37

Bursa'da, alışveriş merkezindeki giyim mağazasının tavanı çöktü. Enkaz altında 1 kişinin kaldığı iddiası üzerine arama çalışması başlatıldı.

Osmangazi ilçesinde bulunan alışveriş merkezindeki giyim mağazasının tavanının bir kısmı, saat 12.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Bu sırada mağazada bulunan müşteriler ile çalışanlar, panikle dışarı çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE ve İHH ekipleri sevk edildi. Alışveriş merkezi tahliye edilirken, ekipler de enkaz altında 1 kişinin kaldığı iddiası üzerine arama- kurtarma çalışması başlattı. Tarihi Hanlar Bölgesi'ndeki çalışmalar kapsamında bina yıkımı yapılırken, sarsıntı meydana geldiği ve mağaza tavanının bu sırada çöktüğü iddia edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #avm #tavan çöktü
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