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Avrasya Üniversitesi 27 kişi alacak

Avrasya Üniversitesi'nin 27 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacağı belirtildi

Avrasya Üniversitesi 27 kişi alacak
31 Mart 2021 Çarşamba 11:35

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Avrasya Üniversitesi'nin bazı birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri “Öğretim Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik”in  ilgili  hükümlerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

İlan için son başvuru tarihi 13 Nisan 2021 olarak açıklandı.

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