Avrasya Üniversitesi 27 kişi alacak

Avrasya Üniversitesi'nin 27 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacağı belirtildi

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Avrasya Üniversitesi'nin bazı birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümlerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

İlan için son başvuru tarihi 13 Nisan 2021 olarak açıklandı.

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