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Avukat, çocuk gelişimcisi ve güvenlik görevlisi alınacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli Avukat, Çocuk Gelişimcisi ve Güvenlik Görevlisi alımı yapacağını duyurdu

Avukat, çocuk gelişimcisi ve güvenlik görevlisi alınacak
02 Nisan 2022 Cumartesi 09:27

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 6 Avukat, 4 Çocuk Gelişimcisi, 127 Koruma ve Güvenlik Görevlisi olmak üzere toplam 137 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.


Başvurular elektronik ortamda 11/04/2022-/25/04/2022 tarihleri arasında alınacaktır.


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