Avukatlar engellendi

Baroların yapısında yapılmak istenen değişiklikleri protesto etmek isteyen İzmir Barosu üyesi avukatların tüm çıkış yolları tomalarla kapatılarak yürüyüş yapmaları engellendi. Megafonla polislere seslenen İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, "İzmir’e bunu yaşatmaya hakkınız yok” dedi

Polisin yürüyüş yapmasına izin vermediği avukatlar ise bu kez oturma eylemi başlattılar. Oturma eylemine geçen avukatlara seslenen Baro Başkanı Av. Özkan Yücel, “Anayasal bir hakkımızı kullanmak için buradayız. Barolarımızı savunmak için buradayız. Amacımız Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ne kadar yürüyüp orada bir basın açıklaması yapmaktan ibaretti. Ama görüyorsunuz buna bile tahammülleri yok. Baroların güçlü olmasından, baroların söz söylüyor olmasından rahatsız oluyorlar. Halkın karşısına çıkmamıza izin vermiyorlar. İstiyorlar ki onların yalanları ile kalsın her şey. Ama biz gerçeklerin ne olduğunu yurttaşlara anlatmaya kararlıyız. Biz bugün yaptıkları çalışmanın, bugün ortaya koydukları düzenlemenin hiçbir biçimde avukatların ve baroların lehine olmadığının farkındayız. İşsiz avukatların, ofis açamayan avukatların, stajyer avukatların onlarca sorununu defalarca dile getirmemize rağmen herhangi bir girişimde bulunmayanlar şimdi avukatların sorunlarını baroların seçim sistemiyle değiştirebileceklerini ileri sürüyorlar. Bunun gerçek olmadığını hepimiz biliyoruz” dedi.

Haklıyız, kazanacağız

Baroların tarihinin avukatlara teslim olmayan bir mesleğin üyeleri olma ayrıcalığı tanıdığını ifade eden Av. Özkan Yücel, “İzmir Barosu, Türkiye’de demokratikleşme konusunda birçok mücadelenin, hak ve özgürlükler konusundaki birçok mücadelenin ama özellikle de Avukatlık Kanunu’nda, avukat lehine yapılan 2001 düzenlemelerinin en başta gelen savunucusu, ortaya koyanıdır” dedi. “Bunlardan vazgeçme niyetimiz yok” diyen Av. Özkan Yücel, “biz gücümüzü birliğimizden alıyoruz. Burada bugün her görüşten meslektaşımın barosuna sahip çıkıyor oluşu, savunma susmadı, susmayacak demesi, savunma durdurulamaz demesi Türkiye’nin önümüzdeki dönem tarihine yazılmış bir övünç tablosu olarak hatırlanacak. Ama hem 22 Haziran’da Ankara’nın girişinde baro başkanlarını durduran zihniyet, hem de burada sizin, bizim en temel hakkımızı engellemek için ortaya konan zihniyet tarihin karanlık sayfalarında yerini bulmakta zaman kaybetmeyecektir. Yarına onlar değil, biz kalacağız çünkü haklıyız, çünkü kazanacağız” dedi. Baroların verdiği mücadelenin sadece barolar ve avukatlar için olmadığını ifade eden Av. Özkan Yücel, “bu mücadele aynı zamanda yurttaşların haklarını korumak için, ezilenlerin haklarını korumak için, kadınların, çocukların, dezavantajlı grupların haklarını korumak için verilmiş bir mücadeledir” dedi. Av. Özkan Yücel, bu süreçte tüm avukatları İzmir Barosu önünde her gün 19.00’dan itibaren düzenlenecek oturma eylemine davet etti.